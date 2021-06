Mathieu van der Poel ha conquistato la seconda tappa del Tour de France, Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne di 183,5 km. L'olandese è la nuova maglia gialla, dedicata al nonno Poulidor, eterno secondo alla 'Grande Boucle'. Colbrelli nel gruppo dei migliori, Nibali perde 23''. Lunedì la terza frazione con arrivo per velocisti a Pontivy

Mathieu van der Poel si è imposto nella seconda tappa del Tour de France, Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne di 183,5 km. L'olandese della Alpecin è la nuova maglia gialla. Dopo una lunga fuga, che ha visto protagonisti Jérémy Cabot (TotalEnergies) e Edward Theuns (Trek-Segafredo), il gruppo ha ripreso i battistrada poco prima del Mûr-de-Bretagne, dove si è scatenata la bagarre. Dopo un attacco di Mathieu van der Poel, ci si è giocato tutto negli ultimi 2mila metri: l'olandese va a riprendere Sonny Colbrelli a 700 metri dal traguardo e va a vincere tappa e maglia gialla. Subito la dedica di van der Poel al nonno Poulidor, eterno secondo al Tour e mai in giallo a Parigi nella carriera. Nel gruppo dei migliori il campione italiano Colbrelli, Nibali ha chiuso con un ritardo di 23'' dal vincitore. Lunedì è in programma la terza frazione con arrivo per velocisti a Pontivy.