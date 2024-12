Il due volte oro olimpico a Parigi ha subito un incidente durante un allenamento in Belgio, scontrandosi contro la portiera di un furgone. Lo riferisce la testata belga Het Laatste Nieuws giunta sul posto. Telaio della bici spezzato in due, per Remco "dolori alla spalla e a una mano". È stato trasportato in ospedale per accertamenti

Incidente per Remco Evenepoel durante un allenamento in Belgio. Il due volte oro olimpico a Parigi è caduto in mattinata a Oetingen nel Brabante fiammingo, a riferirlo è la testata HLN (Het Laatste Nieuws), tra le più autorevoli nelle Fiandre e in tutto il Belgio. Secondo quanto riferito Evenepoel, in viaggio da solo, non è riuscito ad evitare la collisione con la portiera aperta di un furgone: il suo telaio dorato si è spezzato in due a causa del forte impatto. Remco è stato trasportato in ospedale, perfettamente cosciente. Alcune immagini pubblicate dal quotidiano belga lo vedono seduto accanto all'ambulanza, avvolto da una coperta, mentre si tiene il braccio. Secondo diversi testimoni, continua HLN, il campione belga avrebbe ricevuto soccorsi immediati ed è poi stato trasferito, più precisamente, "all'ospedale Erasmus di Anderlecht" - ha detto al quotidiano il papà Patrick.