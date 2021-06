Lo sloveno Tadej Pogačar ha stravinto la cronometro Changé-Laval (27 km), ma non riesce a strappare la maglia gialla a Mathieu Van Der Poel per soli 8 secondi. Ottima prova del lombardo Cattaneo, 8° all'arrivo. Nibali 19° in classifica generale, primo degli italiani. Giovedì la sesta tappa Tours-Chateauroux, adatta per i velocisti

Pogačar stellare, ma che bravi Küng e Cattaneo

Dopo due tappe per finisseur e due per i velocisti, la quinta frazione è stata il primo, vero banco di prova importante di questa edizione del Tour, arrivato nella Loira. Strade laghe, poche variazioni altimetriche, tracciato disegnato per gli specialisti e i corridori da classifica generale, con un favorito che non ha deluso le aspettative: crono sontuosa quella del campione europeo Küng (oltre 50 km/h la velocità media), considerato in patria l'erede di Fabian Cancellara. Ma l'elvetico non aveva fatto i conti con Tadej Pogačar, che ha fermato il tempo sui 32 secondi: stellare! Il vincitore del Tour 2020 non ha lasciato scampo al connazionale e tra i favoriti alla vittoria finale, Roglic, staccato di 44". Da sottolineare la performance del lombardo Cattaneo, autore di una performance maiuscola e qualche minuto in testa alla graduatoria provvisoria. Giovedì la sesta tappa Tours-Chateauroux (160 km), completamente pianeggiante - fatta eccezione per un GPM di quarta categoria ai 90 dal traguardo - e dunque un'altra chance per i velocisti.