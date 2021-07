Nils Politt si è imposto nella 12^tappa del Tour de France, da San Paul Chateaux a Nimes di 159 km. In grande ritardo il gruppo, con Tadej Pogacar che mantiene la maglia gialla e la classifica generale invariata. Ritiro per Peter Sagan a causa di un problema al ginocchio. Venerdì appuntamento per i velocisti con la Nimes-Carcassonne di 219,9 km

Nils Politt ha conquistato in solitaria la 12^ tappa del Tour de France, San Paul Chateaux-Nimes di 159 km. Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantiene la maglia gialla, con la classifica generale che resta invariata. Ritiro prima del via per Peter Sagan, fermato da un problema al ginocchio. Venerdì altro appuntamento per i velocisti con la Nimes-Carcassonne di 219,9 km, prima di iniziare la serie di tappe pirenaiche, altro momento fondamentale per chi vorrà tentare di strappare la maglia gialla dalle spalle di Pogacar.