La cronaca della tappa

In partenza il più attivo è il nostro Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), che viene raggiunto da un quartetto formato da Toms Skujiņš (Trek - Segafredo), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (Team TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B Hotels p/b KTM). I cinque però non prendono il largo e vengono ripresi dopo una trentina di chilometri. Molto più sostanziosa la fuga lanciata a un centinaio di chilometri dall'arrivo da Michael Woods (Israel Start-Up Nation), a cui si uniscono altri corridori di qualità come Wout Poels (Bahrain - Victorious), Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick Step) e Bauke Mollema (Trek - Segafredo). Ai -42 è proprio l'olandese della Trek - Segafredo a provare l'affondo solitario ed è quello vincente: Mollema si invola e vince per la seconda volta in carriera alla Grande Boucle dopo il successo nel 2017 a Le-Puy-en-Velay. Il colpaccio però lo fa Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits), che transità all'arrivo con un vantaggio di quasi 7' sul gruppo maglia gialla, risalendo la classifica generale fino alla seconda piazza, a oltre 4' dal padrone Tadej Pogacar. Bene anche Mattia Cattaneo, nel primo gruppo degli inseguitori, che entra nella Top 10.