Patrick Konrad ha vinto in solitaria la 16^ tappa del Tour de France, Pas de la Case-Saint Gaudens di 169 km. Ennesimo secondo posto in carriera per Sonny Colbrelli. Tadej Pogacar resta in maglia gialla. Mercoledì frazione chiave con arrivo in salita al Col du Portet

La cronaca della tappa

Grandi movimenti fin dal via: ci prova subito anche il nostro Cattaneo, ma viene ripreso dopo 65 km di corsa. L'andatura è alta, il gruppo si spezza in più tronconi e a prendere il largo sono Christopher Juul-Jense, Fabien Doubey, Jan Bakelants e Patrick Konrad, inseguiti da una decina di corridori tra cui Sonny Colbrelli e Lorenzo Rota. L'austriaco della Bora tenta l'allungo e transita per primo sul Col de Portet-d'Aspe, inseguito dalla coppia formata da Colbrelli e Gaudu. La maglia gialla va a un'andatura turistica e passa al GPM con un ritardo di oltre 12', mentre là davanti Konrad si difende alla grande dal tentativo di rimonta e va a vincere per la prima volta una tappa in un grande giro. Seconda piazza, beffarda, per Sonny Colbrelli, all'ennesimo piazzamento della carriera. Pogacar arriva in 'sicurezza' scortato dalla sua squadra con poco meno di 14' di ritardo, in una giornata di riposo prima del gran finale che deciderà chi indosserà la maglia gialla sui Campi Elisi.