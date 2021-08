9^ tappa, impresa Caruso. Roglic maglia rossa

Damiano Caruso domina la nona tappa della Vuelta. Nella frazione di 188 chilometri con partenza da Puerto Lumbreras e arrivo ad Alto de Velefique il siciliano se ne va ai 65 chilometri con altri corridori, per poi involarsi in solitaria. Caruso, che in questa stagione aveva conquistato la tappa dell'Alpe Motta al Giro d'Italia chiuso al secondo posto, si è imposto con un vantaggio di 1'05" su Roglic, 1'06" su Mas, 1'44" su Haig, Lopez e Yates. Ottavo posto per Ciccone, che come Bernal ha perso 2'10" dal vincitore di giornata. In classifica Roglic si conferma in maglia rossa con 28" su Mas, 1'21" su Lopez, 1'42" su Haig, 1'52" su Bernal, 2'07" su Adam Yates e 2'39" su Ciccone. Damiano Caruso è anche il nuovo leader della classifica degli scalatori.