A Storer la 10^ tappa, Eiking nuova maglia rossa

L'australiano Michael Storer conferma di essere in stato di grazia e centra il secondo successo alla Vuelta 2021 in pochi giorni. Dopo la 7^ tappa conquistata a Balcon de Alicante arriva anche il bis per il corridore della DSM, primo sul traguardo di Rincon de la Victoria nella decima frazione. Storer corona una lunga fuga in solitaria, precedendo Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) e Clement Champoussin (Ag2r). La maglia rossa di leader della corsa passa sulle spalle di Christian Odd Eiking, corridore norvegese della Intermarché. Eiking che ha ora 58 secondi di vantaggio su Guillaume Martin e 2'17'' su Primoz Roglic, grande favorito per la vittoria finale.