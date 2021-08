13^ tappa: vince Senechal davanti a Trentin

Il francese si impone nella tappa con arrivo a Villanueva de la Serena davanti all'azzurro. Terzo posto per Dainese a 2 secondi. Eiking conserva la maglia rossa con 58 secondi di vantaggio su Martin

Florian Senechal si impone nella terza frazione della Vuelta, la Belmena-Villanueva de la Serena di 203.7 chilometri senza Gpm. Il francese ha sconfitto in volata Matteo Trentin, tezo posto per Alberto Dainese a 2 secondi dal vincitore. Decima posizione per Egan Bernal (+6"), che guadagna 5 secondi sugli altri uomini di classifica. Il norvegese Eiking conserva la maglia rossa con 58 secondi sul francese Martin. Terzo Roglic a 1'56", quarto Mas a 2'31", quinto Lopez a 3'28". Bernal settimo a 4'41". Sabato la quattordicesima tappa Don Benito-Pico Villuercas di 165.7 chilometri.