Filippo Baroncini argento nella prova Under 23

Filippo Baroncini secondo nella prova in linea Under 23 maschile. Oro per il belga Nys, bronzo allo spagnolo Ayuso. Domenica la corsa in linea Elite maschile

Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo, che si concluderanno domenica nelle strade di Trento. E' arrivata dalla prova in linea Under 23 maschile, grazie a Filippo Baroncini, che è stato battuto solo da Thibau Nys, nuovo campione d'Europa Under 23.

Classe 2002, figlio d'arte (il papà Sven è stato campione di ciclocross), il giovane e talentuoso belga si è imposto in volata. Terzo posto, e medaglia di bronzo, per il vincitore del Giro d'Italia Under 23, Juan Ayuso. Sesto l'altro azzurro Filippo Zana. "Sono uscito per primo dall'ultima curva, sapevo che era fondamentale, ma Nys è stato più forte con un picco di potenza davvero incredibile. Sinceramente non sapevo fosse così veloce. Peccato, perché in salita era rientrato proprio negli ultimi metri. Per noi era difficile muoversi diversamente, perché in salita c'era comunque un asso come Ayuso. La medaglia e' comunque una bella soddisfazione, anche se la maglia di campione europeo per me era un grande sogno".

Azzurre a bocca asciutta, invece, nella prova in linea Elite donne, vinta da Ellen Van Dijk. L'olandese si è imposta dopo 25 chilometri di cavalcata solitaria, con il tempo di 2h50'35". Argento alla tedesca Liane Lippert, staccata di 1'18" e sul traguardo davanti alla lituana Rasa Leleivyte (stesso tempo). Prima delle italiane Martina Cavalli, sesta sempre a 1'18", decima Elisa Balsamo in ritardo di 2'28".

Domenica gli Europei si concluderanno con la prova più attesa: la corsa in linea Elite maschile. La Nazionale italiana punterà tutto su Matteo Trentin e su Sonny Colbrelli. I favoriti per il titolo, tuttavia, sono il belga Remco Evenepoel e lo sloveno Matej Mohoric, che rivaleggeranno con lo slovacco Peter Sagan, tre volte campione del mondo su strada in linea e sempre pronto a dire la sua nelle corse in linea.