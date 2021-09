Aru: "Addio alle gare per vita meno frenetica"

Di corsa verso una vita meno frenetica: il futuro scelto sulla base delle ore da dedicare alla famiglia. Addio al ciclismo a 31 anni per Fabio Aru che vuole "un futuro che mi consenta di stare più a casa", ha spiegato a Cagliari in una lunga chiacchierata a dieci giorni dall'ultimo impegno alla Vuelta. "Non potevo stare fuori 200-230 giorni. Ora valuterò delle proposte che accetterò non prima del 2022 - spiega - Ma sarà un lavoro che mi deve tenere lontano da casa al massimo 30 giorni".

Con la prospettiva di allargare la famiglia. "Nel futuro vedo il matrimonio - ha raccontato - e l'allargamento della famiglia per dare a nostra figlia una sorellina o un fratellino". Tanti saluti alle gare. Ma anche ieri Aru era in sella: "Mi piace fare sport ero in giro con gli amici di Villacidro. Con orari diversi rispetto a quando mi allenavo per le competizioni. Ora mi muovo in orari prima impensabili, alle 14 o alle 18. Ogni giorno faccio qualcosa". Le lezioni di una vita al vertice? Belle e brutte: "A un certo punto - ha spiegato - sono diventato un'azienda: tanti impegni anche fuori dagli allenamenti e dalle gare. Nel corso degli anni ho avuto bisogno di collaboratori pagati da me. Qualcuno mi ha deluso, sono rimasto ferito".

L'eredità positiva del ciclismo: "ti insegna a non mollare mai tante volte in questi anni avrei voluto mollare ma non l'ho fatto. Mi piace ricordare l'ultima squadra: è stata la più bella. In altri team, forse e' inevitabile, ci sono cose belle, ma anche invidia. Qui mi sono sentito in famiglia: se non avessi smesso avrei continuato con loro". Un po' di nostalgia verso un altro ciclismo: "Si parla troppo di numeri - ha detto Aru - legati ai misuratori di potenza: una salita diventa un insieme di cifre. Io direi che almeno prima del professionismo possiamo fare a meno dei misuratori di potenza perché si rischia di non ascoltarsi e di perdere certe sensazioni".

Tante rinunce anche nella dieta alimentare, dopo il ritiro c'è stato il pasto della svolta: "Da quando ero giovanissimo non ho potuto mangiare a Natale e Capodanno come tutti gli altri: ora con gli amici abbiamo mangiato un maialetto".