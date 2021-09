L'estate è finita, ma uno strascico di gloria arriva fino in Belgio, dove l'Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta mista. Pur non bissando le strepitose vittorie azzurre della stagione appena conclusa, ultima il trionfo di Filippo Ganna nella crono maschile di domenica scorsa, i sei italiani hanno centrato un prestigioso podio dietro alla Germania e all'Olanda. Ancora grande protagonista il campione del mondo nell'individuale maschile, Ganna, che insieme ad Affini e Sobrero aveva corso una prima metà di gara strepitosa, consegnando a Longo Borghini, Cecchini e Cavalli un vantaggio da gestire di 19'' sulle colleghe tedesche e di 42'' sui Paesi Bassi. I primi chilometri dopo il passaggio del 'testimone' sono costati al terzetto azzurro l'oro: con uno sprint finale, Longo Borghini, Cecchini e Cavalli sono comunque riuscite a centrare il bronzo, precedendo di appena 5 centesimi la Svizzera.