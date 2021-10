Nibali vince Giro di Sicilia: sua anche 4^ tappa

Dopo 26 mesi Vincenzo Nibali torna al successo, conquistando l'ultima tappa e la classifica finale del Giro di Sicilia. Al termine della frazione il due volte vincitore del Giro d'Italia e di un Tour de France è scoppiato in lacrime: emozione doppia per un trionfo ottenuto sulle strade di casa

L'emozione dello Squalo

Grande emozione per Vincenzo Nibali, che dopo aver tagliato in prima posizione il traguardo di Mascali è scoppiato in lacrime per un successo che mancava da 26 mesi, peraltro ottenuto proprio sulle strade di casa. Poi l'abbraccio con il fratello Antonio, che il prossimo anno lo seguirà nella nuova avventura in maglia Astana.