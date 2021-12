Ancora guai per Jan Ullrich, ricoverato nuovamente in una clinica specializzata per liberarsi dalle dipendenze di alcol e droga. Secondo quanto riporta la 'Bild', la rottura con la fidanzata è stata decisiva per la ricaduta. In Messico il tedesco avrebbe anche ricevuto la visita del suo amico Lance Armstrong

Non c'è pace per Jan Ullrich. Il vincitore del Tour del France nel 1997, secondo quanto riportato dalla 'Bild', sarebbe infatti nuovamente ricoverato in una clinica per disintossicarsi dalle dipendenze di droga e alcol. L'ex ciclista tedesco, oggi 48enne, avrebbe avuto una ricaduta dopo un viaggio a Cuba, dove aveva festeggiato il compleanno. Ullrich sarebbe stato portato in una clinica specializzata in Messico, in attesa di essere trasferito in Svizzera, suo Paese di residenza. Secondo il quotidiano tedesco, sarebbe stata fatale la rottura di poche settimane fa con la fidanzata Elizabeth Napoles. Ullrich, che già in passato aveva sofferto di depressione e di dipendenze, avrebbe ricevuto la visita in Messico da parte di Lance Armstrong, ex collega e rivale nelle edizioni di fine anni Novanta e inizio duemila del Tour de France.