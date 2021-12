Ciclismo su pista, l'iridata Amy Pieters in coma dopo incidente

La campionessa del ciclismo su pista è in coma indotto in seguito a una brutta caduta che si è verificata mentre si allenava in Spagna con la nazionale olandese a Calpe, località spagnola nei pressi di Alicante

La tre volte campionessa del mondo su pista, nel Madison, Amy Pieters è in coma farmacologico dopo un incidente mentre si allenava in Spagna con la nazionale olandese a Calpe, località spagnola nei pressi di Alicante. La Pieters si stava allenando con la compagna di squadra Kirsten Wild e dopo la caduta - le circostanze non sono ancora state accertate - ha perso conoscenza ed è stata portata d'urgenza in un ospedale di Alicante dove è stata operata per le gravi ferite alla testa. Ora è in coma indotto, come riferisce una nota del Team SD Worx.