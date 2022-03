Alla Gazzetta dello Sport il corridore azzurro ha raccontato gli attimi drammatici dopo la prima tappa del Giro di Catalogna: "Ricordo l'arrivo poi il vuoto...mi sono svegliato in ospedale. E' stato un grande spavento, ma penso già a quando potrò tornare in gruppo" Condividi

Tanta paura, ma anche il sollievo delle prime parole di Sonny Colbrelli dopo il malore al termine della prima tappa del Giro di Catalogna. Il corridore azzurro, alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato i drammatici momenti vissuti: "Sono qui in ospedale, a riposo, non ricordo nulla... Solo che ho superato il traguardo, mi sono fermato, ho preso l'acqua e mi sono accasciato. Poi il vuoto, e mi sono svegliato in ospedale. Ora sono qua, mi tengono monitorato. È stato un grande spavento, ma penso già a quando potrò tornare in gruppo". Ora Colbrelli dovrà sottoporsi agli esami clinici per capire il motivo del malore che lo ha colpito.

Oggi nuovi esami: il comunicato del team "Dopo essere stato ricoverato all'Hospital Universitari de Girona, Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene. Da allora è stato in contatto con la famiglia e gli amici mentre si riprendeva in ospedale". E' quanto fa sapere il team Bahrain-Victorius sulle condizioni di Sonny Colbrelli ricoverato ieri in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio, pochi istanti dopo l'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna ciclistico. "Oggi - aggiunge il team Bahrain-Victorius - si sottoporrà a ulteriori test per scoprire la causa dell'incidente di ieri. Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato segni di preoccupazione o funzioni compromesse. Seguiranno ulteriori aggiornamenti"

