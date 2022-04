Wout Van Aert, corridore del team Jumbo, quest'anno era il grande favorito dopo il successo della scorsa settimana nella E3 Classic. Il campione del Belgio non sa spiegare dove abbia contratto il Covid: "Negli ultimi due anni ho fatto molti sforzi per evitare di infettarmi. Ma siamo ancora esposti a tanti rischi, e non sempre abbiamo tutto sotto controllo"

Secondo nel Giro delle Fiandre 2020 dietro al suo grande rivale, l'olandese Mathieu van der Poel, Van Aert quest'anno era il grande favorito dopo il successo della scorsa settimana nella E3 Classic. Il campione del Belgio non sa spiegare dove abbia contratto il Covid: "Negli ultimi due anni ho fatto molti sforzi per evitare di infettarmi. Ma siamo ancora esposti a tanti rischi, e non sempre abbiamo tutto sotto controllo". E' comunque rimasto colpito dalle dimostrazioni di affetto e i tanti messaggi ricevuti dopo l'annuncio della sua positività. "Mi ha reso molto felice leggere che tutti si preoccupano per me. Voglio ringraziare tutti per il loro supporto. Ora sarò il più grande tifoso dei miei compagni di squadra".