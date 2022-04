4/12 ©IPA/Fotogramma

La gara è in programma domenica: 273 chilometri per eleggere il successore di Kasper Asgreen, con 18 muri da scalare di cui sette tratti in pavé. I più attesi? Come sempre l'accoppiata Vecchio Kwaremont-Paterberg. I favoriti sono i soliti: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar. Matteo Trentin sembra essere l'unico azzurro in grado di poter competere per il successo