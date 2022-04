Giro Paesi Baschi, brutta caduta per Milan Vader

Nella quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, brutta caduta per Milan Vader. Il ciclista olandese, 26 anni, è ricoverato a Bilbao: nell'incidente, avvenuto durante una discesa a un centinaio di km dal traguardo, ha subito fratture alle vertebre, a una clavicola e a una scapola. Attualmente Vader si trova in coma farmacologico. La sua squadra (Jumbo-Visma) su twitter: "è in condizioni stabili"

L'olandese Milan Vader (Jumbo-Visma) è in condizioni gravi, ma "stabili", a causa di una caduta durante la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi (Zamudio-Mallabia di 163 km). Il ciclista 26enne è stato ricoverato in ospedale a Bilbao e gli sono stati inseriti degli stent nelle arterie carotidee, danneggiate dall'impatto. Nell'incidente, avvenuto durante una discesa ad un centinaio di chilometri dall'arrivo, Vader ha subito fratture alle vertebre, ad una clavicola e a una scapola. Attualmente è tenuto in stato di coma farmacologico per mantenere sotto controllo la funzionalità cerebrale. La squadra Jumbo-Visma su twitter ha confermato solo che Vader - proveniente dalla mountain bike ed al primo anno nel ciclismo su strada - è ricoverato a Bilbao, in condizioni "stabili".