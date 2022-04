Le molestie e il patrigno violento

“Sono stato molestato da un allenatore quando avevo 13 anni ed è un episodio che non ho mai completamente accettato e che ha avuto un forte impatto su di me anche da adulto. Ho cercato di seppellire tutto”, racconta il campione britannico. Spiegando anche come i rapporti complicati in famiglia rendessero difficile confidarsi con qualcuno. “Il mio patrigno era piuttosto violento con me, era solito chiamarmi 'frocio' per aver indossato Lycra e cose del genere, quindi non pensavo di poterglielo dire. Così mi sono chiuso in me stesso. Ero un tale solitario. Sono stato un adolescente piuttosto strano per molti versi e penso che la bicicletta sia stata una risposta a tutte queste avversità”.