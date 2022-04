Non riesce il colpaccio, ma che cuore Alejandro Valverde. Lo spagnolo della Movistar, 42 anni tra cinque giorni, chiude secondo alla Freccia Vallone, battuto in volata dal belga Dylan Teuns. Decisivo l'attacco nel finale sul Mur de Huy, con il corridore della Bahrain Victorious che con un ritmo forsennato negli ultimi 60 metri, non ha lasciato scampo a Valverde. Sul podio anche il russo Vlasov, che ha preceduto il tre volte campione Alaphilippe. Il primo italiano al traguardo è Domenico Pozzovivo, 15°. Domenica è in programma la Liegi-Bastogne-Liegi, che chiude le Classiche di Primavera.