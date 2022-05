La 1^ tappa Budapest-Visegrad LIVE

MONTEPREMI

Tra premi ordinari, speciali e sponsor il vincitore di questa 105^ edizione - come nel 2021 per Egan Bernal - porterà a casa 265.668 euro (cifra che dividerà con i compagni, lo staff e i direttori sportivi). Al secondo andranno 133.418 euro, 68.801 al terzo. La vittoria di tappa frutterà 11.010 euro, 2000 al giorno per il corridore in maglia rosa.

Egan Bernal (foto Lapresse)