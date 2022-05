3/25 ©LaPresse

BENVENUTI AL SUD - Dall'Ungheria, il 10 maggio la corsa si sposterà in Sicilia per la Avola-Etna/Nicolosi (Rifugio Sapienza). Il Giro nacque sì nel 1909, ma sbarcò sull'isola per la prima volta nel 1930 (in Sardegna dovranno aspettare addirittura il 1961). Si chiamava, insomma, Giro d'Italia, ma fino ad allora aveva abbracciato in rare circostanze il "profondo sud" per mancanza di alloggi, strade asfaltate e acqua corrente, ignorato come in una canzone di Rino Gaetano: "Ma chi me sente...".