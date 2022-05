In diretta la seconda tappa del Giro d'Italia, la cronometro Budapest-Budapest di 9.2 chilometri. Van der Poel, vincitore sul traguardo di Visegrad, cercherà di difendere la maglia rosa. L'olandese è tra i favoriti anche nella frazione di oggi insieme a Dumoulin, Almeida e Foss. Per l'Italia le speranze sono riposte in Affini e Sobrero. Diretta Eurosport (canale 210)

