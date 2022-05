4^ tappa Avola-Etna LIVE, 14 corridori in fuga

Prima tappa in Italia per il Giro 2022, dopo le tre frazioni in Ungheria. Partenza da Avola e arrivo sull'Etna al rifugio Sapienza. In classifica in testa l'olandese Van der Poel con 11" di vantaggio su Yates e 16" su Dumoulin. Ritiro per il colombiano Miguel Angel Lopez, compagno di squadra di Nibali