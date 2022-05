Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 22enne eritreo Biniam Girmay è costretto ad abbandonare la Corsa. Dopo aver vinto la decima tappa del Giro, ieri si era ferito all'occhio sinistro nello stappare la bottiglia di spumante durante la cerimonia di premiazione: i primi esami in ospedale non hanno evidenziato nulla di grave, ma la squadra ha deciso di fermarlo per precauzione. Oggi si sottoporrà ad ulteriori accertamenti

Biniam Girmay alza bandiera bianca: il 22enne eritreo, che ieri nella ha messo a segno la prima vittoria di un africano al Giro, non tornerà per l'11^ tappa. A costringerlo al ritiro è la ferita all'occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l'esplosione del tappo della bottiglia di spumante. In serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi previsti ulteriori accertamenti.