Biniam Girmay brucia Mathieu van der Poel sul traguardo di Jesi e si aggiudica la decima tappa del Giro d'Italia. Poi però il fuoriprogramma sul podio: nello stappare la bottiglia si fa male col tappo dello spumante, colpito in pieno nell'occhio. In ospedale per accertamenti

