Finale choc alla Vuelta colombiana: Luis Carlos Chia vince la tappa allo sprint ma involontariamente investe la moglie Claudia Roncancio, che lo aspettava al traguardo per scattargli delle foto. Il ciclista non è riuscito a frenare anche a causa dell'asfalto bagnato. Come si vede dal video l'impatto è stato violento, ma per fortuna la donna sta bene: ha riportato solo qualche ferita ricucita con punti di sutura