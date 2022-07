Jakobsen vince 2^ tappa: Van Aert maglia gialla

Fabio Jakobsen prosegue il suo momento d'oro. Il corridore olandese della Quick-Step ha vinto in volata la 2^ tappa del Tour de France (202 km da Roskilde a Nyborg), suo 11esimo successo in stagione (il primo alla Grande Boucle). Jakobsen ha bruciato in volata Wout Van Aert, nuova maglia gialla. Il belga ha sfilato il simbolo del primato al connazionale Yves Lampaert, vincitore della cronometro di venerdì 1 luglio e oggi al servizio di Jakobsen durante la volata dopo una caduta (senza conseguenze) a 20 km dal traguardo. Van Aert, in giallo grazie agli abbuoni, ha ora un secondo di vantaggio su Lampaert e 8'' sul favorito per la vittoria finale, Tadej Pogacar. Terzo posto per il padrone di casa, il danese Pedersen. Quarto l'olandese Van Poppel, davanti a Philipsen e a Peter Sagan. Buon piazzamento per Luca Mozzato, nono e primo italiano di giornata. Domani in programma la terza tappa con partenza da Vejle e arrivo a Sønderborg. Una frazione pianeggiante, un'altra occasione per i velocisti.