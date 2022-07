Pogacar vince 7^ tappa e consolida maglia gialla

Il vincitore del Tour 2020 e 2021 bissa il successo del giorno precedente, conquistando anche la 7^ tappa con arrivo sul traguardo de La Super Planche des Belles Filles. Pogacar, da ieri in maglia gialla, ha preceduto Vingegaard e Roglic

La maglia gialla del Tour de France, lo sloveno Tadej Pogacar, ha vinto la settima tappa, che proponeva il primo arrivo in salita, a La Super Plance des Belles Filles. Lo sloveno ha battuto allo sprint il danese Jonas Vingegaard, superato dal rivale negli ultimi metri. Terzo posto per l'altro sloveno Primoz Roglic. Beffato il tedesco Lennard Kamna, che era in fuga ma ha ceduto a cento metri dall'arrivo.