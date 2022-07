Il belga dell'Alpecin ha vinto in volata la 15^ tappa del Tour, la Rodez-Carcassonne di 202.5 chilometri, in una giornata caratterizzata dal grande caldo. Il danese Vingegaard resta in maglia gialla. Lunedì giorno di riposo, da martedì si sale sui Pirenei

Jasper Philipsen è stato un 'fulmine' sul traguardo della mitica Carcassonne, bruciando in volata Wout Van Aert e Mads Pedersen. Il danese Jonas Vingegaard resta saldamente in maglia gialla, nonostante una 'scivolata' che ha destato un attimo di apprensione. Giornata caratterizzata dal grande caldo nel sud della Francia, con punte di 40 gradi. Condizioni straordinarie che hanno indotto la direzione del Tour ad aumentare il numero di borracce (50, ovvero 20 litri per corridore). La fuga di Politt e Honorè si è esaurita a una cinquantina di km dalla conclusione, quando sono andati all'attacco Alexis Gougeard e Benjamin Thomas, ripreso dai velocisti 'di professione' sul rettilineo dell'arrivo. Brutta caduta per Steven Kruijswijk (compagno di squadra di Vingegaard), mentre lo sloveno Primoz Roglic (tra i favoriti alla vittoria finale e anche lui della Jumbo-Visma) è stato costretto al ritiro, sofferente per la caduta sul pavè dello stage di Arenberg Port du Hainaut. Non sono partiti da Rodez nemmeno Magnus Cort e Simon Clarke, positivi al Covid. Da segnalare un'altra protesta di alcuni ambientalisti, che hanno provato a 'bloccare' la corsa (senza successo). Lunedì giorno di riposo e da martedì i Pirenei, che ci diranno chi sarà il re di questa 109^ edizione della Grande Boucle.