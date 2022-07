Il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata l'ultima tappa del Tour 2022 battendo allo sprint Groenewegen e Kristoff, e alzando le braccia al cielo sotto l'Arco di Trionfo. Ma è stato soprattutto il giorno di Jonas Vingegaard, vincitore di questa 109^ edizione della 'Grande Boucle' grazie a una cavalcata straordinaria, condita dalle vittorie a Serre Chevalier e sull'Hautacam. Il danese della Jumbo-Visma ha stravolto ogni pronostico, capace di andare più forte del favorito assoluto Tadej Pogacar, che chiude al secondo posto. Sul terzo gradino del podio Geraint Thomas. La tradizionale 'passerella' parigina sugli Champs-Élysées, di 116 chilometri, si è presentata con una novità: la 21^ tappa ha preso il via al chiuso, dalla La Défense Arena, nel quartiere di Nanterre. Una sorta di 'prova generale' per l'Olimpiade del 2024, perché l'impianto - che può accogliere fino a 40mila spettatori - sarà una delle strutture che ospiteranno appunto i prossimi Giochi.