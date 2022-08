Europei su strada, Ganna di bronzo nella crono

Arriva una medaglia di bronzo per Filippo Ganna, nella cronometro maschile ai Campionati Europei di ciclismo su strada, in corso a Monaco di Baviera. Doppietta svizzera al termine dei 24 km del percorso: ad aggiudicarsi l’oro è Stefan Bissegger in 27’ 05’’ 96, per 3 decimi davanti al connazionale e campione in carica Stefan Kung. Ganna ha chiuso terzo a 7 secondi dal vincitore: al trionfatore degli ultimi due mondiali non riesce dunque di conquistare il titolo europeo. Dopo l’argento del 2021 a Trento, in Germania arriva dunque questo bronzo, in una gara cui inizialmente il piemontese aveva scelto di non partecipare. Il campione del mondo all’ultimo momento ha invece scelto di presentarsi al cancelletto di partenza. La medaglia di bronzo resta un risultato notevole, specie per come si è presentato alla gara, ma il titolo di campione d’Europa per il 26enne del team Ineos Grenadiers al momento continua a sfuggire. L’altro azzurro in gara, Mattia Cattaneo, ha chiuso al 14esimo posto.