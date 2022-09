Mathieu Van der Poel è stato condannato al pagamento di una multa per l'aggressione avvenuta la notte prima dei Mondiali di ciclismo in un hotel a Sydney. L'olandese, che dovrà pagare circa 1000 euro, può tornare a casa ma non potrà rientrare in Australia per i prossimi tre anni

Il corridore olandese Mathieu van der Poel si è dichiarato colpevole per aver aggredito due ragazze adolescenti in un hotel di Sydney ed è stato multato di 1.500 dollari australiani (1.010 euro). Il processo, inizialmente previsto per martedì, è stato anticipato di un giorno. L'olandese era stato fermato la notte prima della gara su strada dei Mondiali di ciclismo a Wollongong, dove era uno dei grandi favoriti, dopo un alterco con due ragazze, colpevoli di disturbare il suo sonno . Dopo aver iniziato la gara, van der Poel si era ritirato dopo una trentina di chilometri anche a causa dello stress e della stanchezza accumulata duranta la nottata. Secondo quanto riportato dai media olandesi, il nipote di Raymond Poulidor è stato punto per essersi fatto "giustizia da solo", senza avvertire la security. Van der Poel, a cui non è stato ritirato il passaporto e che ha potuto dunque lasciare l'Australia, non potrà più entrare nel Paese per i prossimi tre anni.