Van der Poel fermato dopo una lite: addio Mondiali

L'olandese, tra i favoriti alla vittoria finale nella prova in linea Elite in corso a Wollongong, ha abbandonato la gara dopo appena 30 km: il corridore ha trascorso la notte prima della gara alla stazione di polizia, fermato dopo una lite con due ragazze di 13 e 14 anni in hotel e punito con il ritiro del passaporto. Martedì dovrà comparire davanti al giudice

Clamoroso a Wollongong: Mathieu Van Der Poel, il grande favorito nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo scattata da qualche ora nella cittadina australiana, è stato costretto al ritiro dopo una notte a dir poco movimentata, trascorsa alla stazione di polizia. Il campione olandese è stato fermato e trattenuto al commissariato di Kogarah a causa di una lite con due ragazze di 13 e 14 anni, che lo avrebbero infastidito con urla e schiamazzi nei corridoi dell'hotel alla vigilia dell'appuntamento iridato. Denunciato per aggressione dai genitori delle due adolescenti, il corridore della Alpecin-Deceuninck è stato prelevato da alcuni agenti e interrogato sull'accaduto, punito con il ritiro del passaporto e chiamato a comparire martedì prossimo a Sydney davanti al giudice. Rilasciato soltanto alle 4 del mattino, è tornato in albergo ma non ha praticamente chiuso occhio, non certo il modo migliore per affrontare un Mondiale.