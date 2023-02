Europei, l'Italia chiude con altre due medaglie

Si chiude con altre due medaglie azzurre l'Europeo di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera. La più importante la conquistano Simone Consonni e Michele Scartezzini, argento nella Madison. Una grande prestazione della coppia azzurra che fino alla fine ha lottato per l'oro con i tedeschi Kluge e Reinhardt. Bronzo, invece, ai tedeschi Grondin e Thomas. Per Consonni è la ciliegina sulla torta di un Europeo indimenticabile con quattro medaglie in totale, due ori e due argenti.