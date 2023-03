Fabio Jakobsen ha conquistato in volata la 2^ tappa della Tirreno-Adriatico 2023, Camaiore-Follonica di 210 km. Ottavo Simone Consonni, primo degli italiani. Filippo Ganna si conferma leader della classifica generale. Mercoledì la terza frazione, Follonica-Foligno di 216 km

Successo di Fabio Jakobsen nella 2^ tappa della Tirreno-Adriatico 2023, la Camaiore-Follonica di 210 km. Il ciclista della Soudal Quick-Step ha preceduto in volata Philpsen e Gaviria. Ottavo Simone Consonni, primo degli italiani. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) mantiene la maglia azzurra di leader della classifica generale. Frazione caratterizzata da una lunghissima fuga, cominciata praticamente dopo lo start, che ha visto Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Alessandro Iacchi (Team Corratec) e Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) davanti a tutti per 190 km e ripresi nel finale. Mercoledì è in programma la terza frazione della 'Corsa dei Due Mari', da Follonica a Foligno di 216 chilometri, mossa nella parte centrale e decisamente favorevole a finisseur e ruote veloci.