Roglic vince la prima tappa del Giro di Catalogna

Settantesima vittoria in carriera per lo sloveno della Jumbo Visma che, dopo aver vinto la Tirreno-Adriatico con tre successi di tappa, inizia bene anche il Giro di Catalogna, conquistando in volata la prima frazione davanti al campione del mondo in carica, Remco Evenepoel

Dopo aver dominato la Tirreno-Adriatico, Primoz Roglic conferma il suo stato di forma anche al Giro di Catalogna. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha vinto la prima tappa della corsa spagnola con partenza e arrivo a Sant Feliu de Guixols dopo 164 km. Supportato dai compagni di squadra, Roglic è riuscito a battere in volata il campione del mondo Remco Evenepoel dopo lo strappo finale di 1000 metri. Una volata a ranghi ristretti visto che il gruppo è stato spezzato in due da una brutta caduta che ha coinvolto diversi corridori. Terzo al traguardo l'olandese Schelling, ottimo quinto posto per Giulio Ciccone. Per Roglic è la vittoria numero 70 in carriera: un chiaro messaggio agli avversari in vista del Giro d'Italia.