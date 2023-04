Tao Geoghegan Hart si è imposto anche nella 2^ tappa del Tour of Alps, da Reith im Alpbachtal a Renon, con ingresso in Alto Adige. Il britannico della Ineos Grenadier ha preceduto Jack Haig e Santiago Buitrago e resta leader della classifica generale. Mercoledì la 3^ frazione da Renon a Brentonico San Valentino

Ancora Tao Geoghegan Hart protagonista assoluto al Tour of Alps. Il britannico della Ineos Grenadier, vincitore del Giro 2020, si è imposto anche nella 2^tappa dell'ex Giro del Trentino, con arrivo a Renon. Dopo aver vinto la prima frazione, interamente in territorio tirolese, Geoghegan Hart ha preceduto con una grande azione nel finale Jack Haig e Santiago Buitrago, con Pavel Sivakov quarto e subito davanti a Lorenzo Fortunato, unico italiano a restare nel gruppo dei migliori. Il britannico resta ovviamente maglia verde, con 22'' di vantaggio in classifica generale su Carty. Mercoledì la terza frazione con arrivo a Brentonico San Valentino.