Il Giro di Romandia è inizia con un fuori programma per diversi corridori. Durante la prima tappa, da Crissier a Vallée de Joux di 170,9 km, un nutrito gruppo di inseguitori ha sbagliato strada a un bivio. Tutto è accaduto durante l'ascesa al Col Mont D'Orzeires: a farli tornare nella direzione giusta è stato un vigile, ma l'imprevisto è costato oltre dieci minuti di ritardo sul traguardo di Vallée de Joux. Tra i ciclisti coinvolti, anche diversi favoriti per lo sprint come Fernando Gaviria ed Elia Viviani. Il veneto della Ineos-Grenadiers ha poi ironizzato sui social: "La prima tappa sembrava piatta, ma non lo era e abbiamo anche sbagliato strada con il gruppetto".