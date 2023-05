"Sono davvero dispiaciuto di lasciare il Giro - ha detto Evenepoel dopo l'annuncio del ritiro - Come da protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l'ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i miei compagni che si sono sacrificati così tanto per me in preparazione del Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane".