"El Águila"

Soprannominato "El Águila" da un giornalista francese per come affrontava le tappe di montagna e dopo aver vinto il Gran Premio della Montagna del Tour de France del 1954, Bahamontes ha conquistato per sei volte in carriera la prestigiosa maglia a pois. Inoltre, figura nella classifica dei migliori cento ciclisti all time nella posizione numero 42.