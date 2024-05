Sabato 4 maggio scatta l'edizione 107 del Giro d'Italia. Si parte da Venaria Reale per arrivare a Torino, con passaggio sulla collina di Superga per omaggiare il Grande Torino scomparso nell'incidente aereo di 75 anni fa. Sono 176 i corridori ai nastri di partenza. Lungo i primi 140 chilometri piemontesi subito 3 GPM e possibili azioni dei futuri uomini di classifica. Il Giro è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky PERCORSO E TAPPE

Per la quarta volta nella sua storia il Giro d'Italia parte dal Piemonte e dal Torinese. Se nelle edizioni del 1961, del 2011 e del 2021 si trattava di anniversari tondi per la celebrazione dell'Unità d'Italia (100, 150 e 160 anni), stavolta l'omaggio è per il Grande Torino, leggendaria squadra di calcio scomparsa il 4 maggio di 75 anni fa, nel 1949, in un tragico incidente aereo causato dalla nebbia sulla collina di Superga. I 176 corridori e le 22 squadre al via transiteranno proprio ai 631 metri di altitudine di Superga tra i chilometri 78 e 79. leggi anche Giro d'Italia al via: tutti contro Pogacar

Capitani già all'opera? Nel 2021, ultima edizione apertasi a Torino, vinse Ganna la tappa a cronometro, trovando così anche la Maglia Rosa. Il corridore della Ineos Granadiers è tra gli italiani più attesi, non sicuramente per la vittoria finale, ma più probabilmente per qualche vittoria di tappa. Stavolta invece niente prova contro il tempo, ma 140 chilometri insidiosi con 3 GPM (Gran Premi della Montagna): il punto più alto non sarà a Superga (GPM 3^ categoria), ma sul Colle Maddalena (698 metri, GPM di 2^ categoria), a poco più di 20 chilometri dal traguardo. Il terzo, di quarta categoria, è invece a Berzano di San Pietro dopo circa 48 chilometri dalla partenza. Il finale movimentato potrebbe stimolare già qualche big all'acuto personale, per arrivare così davanti a tutti nel traguardo posto sul lungo Po e vestirsi subito di rosa. approfondimento Il montepremi del Giro e i premi generali