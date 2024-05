E' morto Imerio Massignan, fu il primo sul Gavia

Era stato "L'Angelo del Gavia", transitando per primo all'esordio del mitico passo alpino al Giro d'Italia. Ma quella tappa, al Giro 1960, non riuscì a vincerla a causa di quattro forature nella discesa. E perse anche il podio, arrivando quarto in classifica generale. E' morto a 87 anni a Novi Ligure Imerio Massignan, nome mitico tra gli scalatori italiani. Professionista dal 1959 al 1970, è stato due volte primo nella classifica degli scalatori al Tour de France, nel 1960 e 1961. Tanti i piazzamenti al Giro d'Italia: secondo nel 1962 dietro Franco Balmamion, in ben cinque edizioni si piazzò nei primi dieci. In top 10 anche nelle tre partecipazioni alla Grand Boucle, con il quarto posto nell'edizione del 1961. Proprio in quell'edizione vinse la tappa con arrivo a Superbagnères, corsa in piena bufera di neve.