Vingegaard trionfa sul Tourmalet, crolla Evenepoel

Nell'attesa tappa pirenaica trionfa sul Col du Tourmalet il danese della Jumbo-Visma, in solitaria sui compagni di squadra Kuss e Rogliz. Proprio Kuss resta sempre in maglia rossa. Crollo di Evenepoel, vincitore dell’edizione 2022, che esce dalla classifica

Tripletta della Jumbo-Visma nella tredicesima tappa della Vuelta di Spagna , da Formigal al mitico Col du Tourmalet (2115 metri di altitudine), con il danese Jonas Vingegaard che trionfa in solitaria sui Pirenei davanti ai compagni di squadra Sepp Kuss (arrivato con 30 secondi di ritardo) e Primoz Roglic (+33''). I tre guidano ora anche la classifica generale , che dopo questa tappa è così: lo statunitense Kuss guida, con 1 minuto e 37 secondi sullo sloveno Rogliz e 1 minuto e 44 sul vincitore di giornata Vingegaard. Domani la 14esima tappa: 156 km da Sauveterre-de-Bearn a Larra-Belagua.

Vuelta, crollo di Evenepoel: niente bis

Dai primi posti della classifica esce dopo questa tappa Remco Evenepoel, fuori dai giochi con un ritardo accumulato all'arrivo addirittura vicino alla mezz'ora. Il vincitore dell’edizione 2022 della corsa spagnola crolla nella tappa pirenaica, si stacca dal gruppo di testa e va in crisi già a quasi 100 km dal traguardo, sul Col d’Abisque: ora in classifica il belga ha un ritardo di oltre 27 minuti sul primo. Il sogno di bissare il successo di un anno fa per lui è tramontato sui Pirenei.