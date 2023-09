Da Hinault a Pantani: ecco l'EMCC a Misano

Il “Tasso” Hinault – sempre in formissima anche a quasi 70 anni, li compirà nel 2024 – è volato dalla Francia a Cesenatico per presentare , come ambassador della ASO, il colosso che organizza le maggiori corse del World Tour, la Grand Départ e le tre tappe italiane della prossima Grande Boucle , tutte di almeno 200 km: la Firenze-Rimini di 205 km con sette colli, la Cesenatico-Bologna e la Piacenza-Torino di 225 km. Dici Cesenatico e non puoi non pensare al Pirata : nel 2024 saranno venti gli anni trascorsi senza il campione più ogni altro è rimasto del cuore degli appassionati. Cento invece quelli trascorsi dal primo dei dieci Tour vinti dai sette corridori italiani, Ottavio Bottecchia nel 1924, e dieci dall’ultimo, Vincenzo Nibali nel 2014. Un investimento, quello della Regione Emilia-Romagna che guarda al futuro con un occhio al grande passato che questa terra vanta da sempre per tradizione, campioni, infrastrutture.

Hinault incontrerà Tonina Pantani

Al Misano World Circuit, dopo l’eccezionale successo della scorsa stagione (42 mila visitatori in tre giorni di expo), torna – con la sesta edizione – l’Italian Bike Festival: dai professionisti del settore al parco-giochi per bambini, tutto il mondo della bici in un unico luogo con stand, eventi, presentazioni, sport e intrattenimento. Infine, ma non per ultimo, campionato europeo riservato ai media. Saltato per motivi organizzativi il WPCC, il mondiale austriaco previsto nel 2023 a St. Anton am Arlberg, l’EMCC 2023 sarà l’ultimo grande appuntamento stagionale, per chi il ciclismo lo racconta, di misurarsi su strada a livello continentale. Il sabato, test in linea di 95 km con quasi 1500 metri di dislivello per provare a tenere le ruote di Hinault. La domenica, alle 9:30 il via della prova ufficiale: cronometro individuale sul circuito cittadino “Fausto Coppi” di 1,5 km da ripetere 10 volte. Alla premiazione, dalle 11:00 alle 13:00 allo Spazio Pantani presso il Museo della Marineria, Bernard Hinault sarà l’ospite d’onore e incontrerà la signora Tonina, la mamma di Pantani. Era stato lui, a premiare Marco in giallo a Parigi al Tour del 1998. E quando promette, Le Blaireau mantiene.