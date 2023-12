L'annuncio di Pogacar: sarà al Giro 2024

I segnali erano stati decisamente incoraggianti nei giorni scorsi. Il desiderio di Pogacar di correre il Giro non era un segreto e lo aveva rivelato anche a Sky Sport in un'intervista realizzata da Luigi Vaccariello lo scorso 19 novembre, in occasione della festa annuale della A&J. Ora è arrivata l'ufficialità: il campione sloveno, una delle punte di diamante di questa "generazione di fenomeni" del ciclismo, sarà al via al prossimo Giro d'Italia, che si disputerà dal 4 al 26 maggio 2024. Una notizia che entusiasma gli appassionati anche per quel sogno di rivedere un corridore tentare la doppietta Giro-Tour de France nella stessa stagione: l'ultimo a riuscirci era stato Marco Pantani nel 1998. La presenza di Pogacar al Giro arricchisce di un campione assoluto la corsa rosa: a soli 25 anni lo sloveno ha già conquistato (tra i tanti successi) due Tour de France, una Liegi-Bastogne-Lievi, un Giro delle Fiandre, tre Giri di Lombardia (consecutivi), oltre a un bronzo olimpico a Tokyo e uno mondiale a Glasgow. Ora la curiosità sarà capire come si avvicinerà Pogacar all'appuntamento con la maglia rosa, e capire anche le scelte degli altri protagonisti per la prossima stagione. Di sicuro, ci divertiremo