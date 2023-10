Svelato a Trento il percorso della 107^ edizione del Giro d'Italia, in programma dal 4 al 26 maggio 2024. Partenza da Venaria Reale con passaggio a Superga nel giorno del 75° anniversario della tragedia del Grande Torino. Ultimo atto ancora a Roma, come nel 2023. Previste 5 tappe di montagna, due crono, 6 frazioni per velocisti e 8 'mosse', per un totale di 3.321,2 km e 42.900 metri di dislivello. Presentato anche il trofeo del Giro d'Italia Women