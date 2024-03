E' Juan Ayuso il primo leader della Tirreno-Adriatico 2024. Il ciclista della UAE Emirates si è infatti imposto nella prima tappa, una cronometro di 10 km a Lido di Camaiore. 11'24'' il tempo del 21enne spagnolo (già maglia rosa del Giro d’Italia Under 23 nel 2021, terzo alla Vuelta 2022 e quarto nel 2023, ndr), autore di una prova pazzesca: è lui la prima maglia azzurra di questa edizione della Corsa dei due Mari. Seconda piazza per il grande favorito della vigilia Filippo Ganna, staccato di un solo secondo: per il piemonte della Ineos sfuma il tris consecutivo nella crono di apertura della Tirreno. Terza piazza per l'altro azzurro Jonathan Milan (+12''). Jonas Vingegaard, due volte vincitore del Tour de France e grande favorito per il successo finale, ha chiuso 7° con un ritardo di 22''. Martedì va in scena la 2^ frazione, Camaiore - Follonica di 199 km, con tante possibilità per velocisti e finisseur.