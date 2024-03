Tirreno-Adriatico, Philpsen vince 2^ tappa

Il belga ha battuto in volata il connazionale Merlier sul traguardo di Follonica. Ayuso ha conservato la leadership in classifica generale con un secondo di vantaggio su Ganna. Mercoledì arrivo a Gualdo Tadino

Jasper Philipsen vince in volata la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Follonica di 199 km. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck precede il connazionale Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché - Wanty). Quest' ultimo è stato poi retrocesso per aver deviato la propria traiettoria ostacolando Axel Zingle. Settimo posto per Giovanni Lonardi, nono Jonathan Milan. Lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates) veste ancora la maglia azzurra di leader della classifica generale con un secondo di vantaggio sull'italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Mercoledì la terza frazione, con partenza da Volterra e arrivo a Gualdo Tadino dopo 225 km.

